Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Versteckte Beute

SAT.1Staffel 4Folge 669
Versteckte Beute

Versteckte BeuteJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 669: Versteckte Beute

44 Min.Ab 12

Hat Ex-Knacki Martina den Privatdetektiv Werner Koschinski kaltblütig niedergeschossen, weil sie Jahre zuvor die Beute eines Überfalls im Wald versteckt hatte und der Detektiv sie jetzt plötzlich beim Ausgraben überraschte? Oder nutzt jemand Martinas dunkle Vergangenheit aus, um ihr die Tat anzuhängen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen