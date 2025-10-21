Richter Alexander Hold
Folge 672: Schnelles Geld
46 Min.Ab 12
1. Fall: Der arbeitslose Martin soll den reichen Unternehmer Torben in dessen Villa brutal gegen die Brust gestoßen haben. Wollte er einfach schnell an Geld kommen? Warum behauptet Martin, der heimliche Liebhaber von Torbens Ehefrau zu sein? 2. Fall: Der Punker Paul ist angeklagt, die junge Mutter Susanne auf dem Kinderspielplatz übel angepöbelt, und mit voller Wucht gegen eine Wippe geschleudert zu haben. Benutzt der Punker den Spielplatz als Drogenumschlagsplatz?
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1