Richter Alexander Hold
Folge 673: Fahrstuhlmord
45 Min.Ab 12
Monika soll am Neujahrstag erst ihrer pflegebedürftigen Schwiegermutter eine Giftkapsel verabreicht und dann ihrem Mann Wulf mit einem Skalpell die Kehle durchgeschnitten haben. Was steckt hinter dem brutalen Doppelmord?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
