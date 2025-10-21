Richter Alexander Hold
Folge 682: Gang-Krieg
46 Min.Ab 12
Gang-Anführer Jonny wird beschuldigt, den 18-jährigen Pitt aus dem Fenster eines Abbruchhauses gestoßen zu haben. Wollte er damit verhindern, dass Pitt aus der Gang aussteigt und ein Geheimnis an die Öffentlichkeit bringt? Oder musste Pitt sterben, weil er die Liebe der 17-jährigen Ramona nicht erwiderte?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1