SAT.1Staffel 4Folge 689
45 Min.Ab 12

Der heutige Fall: Um sich für sein gescheitertes Leben zu rächen, soll der ehemalige Rechtsanwalt Roman, Harald Graf und Michael Starzer mit einer Giftinjektion umgebracht haben - der Angeklagte behauptet das jedenfalls. Aber ist er wirklich der Täter? Versucht er, den wahren Mörder zu schützen?

