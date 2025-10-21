Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die Erbtante

SAT.1Staffel 4Folge 691
Die Erbtante

Die ErbtanteJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 691: Die Erbtante

46 Min.Ab 12

Kathrin ist angeklagt, ihre 71-jährige Tante Helga mit einem Blumentopf erschlagen und die Leiche in deren Gärtnerei verbrannt zu haben. Konnte sie es nicht ertragen, dass ihre Tante die Gärtnerei ihrem Enkel Stefan vererben wollte, obwohl Kathrin 15 Jahre lang dort geschuftet hatte? Warum behauptet sie, Stefan stecke dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen