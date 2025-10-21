Richter Alexander Hold
Folge 691: Die Erbtante
46 Min.Ab 12
Kathrin ist angeklagt, ihre 71-jährige Tante Helga mit einem Blumentopf erschlagen und die Leiche in deren Gärtnerei verbrannt zu haben. Konnte sie es nicht ertragen, dass ihre Tante die Gärtnerei ihrem Enkel Stefan vererben wollte, obwohl Kathrin 15 Jahre lang dort geschuftet hatte? Warum behauptet sie, Stefan stecke dahinter?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1