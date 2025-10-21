Nachbarschaftsstreit eskaliertJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 693: Nachbarschaftsstreit eskaliert
45 Min.Ab 12
1. Fall: Stefan soll die Katze seiner Nachbarin Renate erschlagen und die Frau ein Wochenende in ihrer Wohnung eingeschlossen haben. War das der Höhepunkt eines Streits? Wer sonst hätte einen Grund gehabt, der Frau so etwas anzutun? 2. Fall: Das 17-jährige Heimkind Timo wird beschuldigt, Frank im Stadtwald aufgelauert und ihn mit einem Schlagring zusammengeschlagen zu haben. Wollte Timo ihn ausrauben, um seine Drogensucht zu finanzieren?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1