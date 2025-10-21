Richter Alexander Hold
Folge 695: Bild der Wahrheit
46 Min.Ab 12
Fabian ist angeklagt, in das Haus seines Chefs Heinrich eingebrochen zu sein. Als er dabei von Heinrich erwischt wurde, soll Fabian ihm mit einem Schürhaken ein Auge ausgestochen haben. Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen, stellt aber das Bild eines kleinen Kindes auf ...
