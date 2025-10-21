Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 4Folge 697
46 Min.Ab 12

Silvester ist angeklagt, seinen Vater Nepomuk (56) mit einem Kissen erstickt zu haben. Hat der Anschlag mit Nepomuks großen Lottogewinn zu tun? Wollte Silvester verhindern, dass sein Vater das Testament zu seinen Ungunsten ändert? Welche Rolle spielt die 29-jährige Ehefrau des Lottomillionärs?

SAT.1
