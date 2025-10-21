Richter Alexander Hold
Folge 702: Liebhaber hingerichtet
45 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Mario ist angeklagt, den Liebhaber seiner Frau hingerichtet zu haben, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Rastete er wirklich aus Eifersucht aus und setzte damit seine neu gewonnene Freiheit aufs Spiel? Oder hatte das Opfer noch ganz andere Feinde?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1