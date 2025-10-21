Richter Alexander Hold
Folge 705: Lady Gothica
45 Min.Ab 12
1. Fall: Die Domina Nadine alias Lady Gothica ist angeklagt, den Hausmeister Anton mit einer Reitgerte ausgepeitscht zu haben, weil er sich erneut über die ständige Lärmbelästigung aus dem Dominastudio beschwert hat ... 2. Fall: Michael wird beschuldigt, Unterwäsche von Sophie gestohlen und ihr Drohbriefe geschrieben zu haben. Trotz Verbotsanordnung soll Michael Sophie schon lange Zeit verfolgen und bedrängen. Michael behauptet, dass Sophie ihn belästige...
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1