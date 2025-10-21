Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Endstation Vergangenheit

SAT.1Staffel 4Folge 706
Endstation Vergangenheit

Richter Alexander Hold

Folge 706: Endstation Vergangenheit

45 Min.Ab 12

Anne wird beschuldigt, einen ihr unbekannten Mann vor einen einfahrenden Zug gestoßen haben, so dass dem Opfer Gero daraufhin beide Unterschenkel amputiert werden mussten. Ist Anne eine brutale Männerhasserin und Gero war nur zur falschen Zeit am falschen Ort?

