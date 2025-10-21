Richter Alexander Hold
Folge 707: Im Aquarium ertränkt
46 Min.Ab 12
Vermieter Holger wird beschuldigt, seine Nachbarin Louise vergewaltigt und anschließend in ihrem Aquarium ertränkt zu haben. Wollte er verhindern, dass sie ihn anzeigt? Oder ist Louises Ehemann ausgerastet, weil er dachte, dass seine Frau ihn betrogen hat? Was hat es mit den Gerüchten auf sich, die man sich über Holger erzählt?
