Richter Alexander Hold
Folge 710: Toter Entführer
45 Min.Ab 12
Carmen ist angeklagt, den Sohn eines reichen Gestütsbesitzers entführt und eine Million Euro erpresst zu haben. Sie behauptet, ihr Mann habe sie zu der Entführung gezwungen - allerdings soll er schon einige Zeit tot sein. Wer steckt tatsächlich hinter der Entführung und warum?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1