Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Toter Entführer

SAT.1Staffel 4Folge 710
Toter Entführer

Toter EntführerJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 710: Toter Entführer

45 Min.Ab 12

Carmen ist angeklagt, den Sohn eines reichen Gestütsbesitzers entführt und eine Million Euro erpresst zu haben. Sie behauptet, ihr Mann habe sie zu der Entführung gezwungen - allerdings soll er schon einige Zeit tot sein. Wer steckt tatsächlich hinter der Entführung und warum?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen