Richter Alexander Hold
Folge 714: Mädchen am Abgrund
45 Min.Ab 12
Die 17-jährige Anja soll Carina, die Anführerin ihrer Clique, vom Dach eines Hochhauses gestoßen haben - das Mädchen stürzte 30 Meter in die Tiefe und starb. Konnte Anja es nicht ertragen, dass Carina den Boss mimte? Oder steckt ihr drogenabhängiger Freund dahinter?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1