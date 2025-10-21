Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Trampen verboten

SAT.1Staffel 4Folge 715
Trampen verboten

Richter Alexander Hold

Folge 715: Trampen verboten

45 Min.Ab 12

Der heutige Fall: Axel Reiter soll versucht haben, Nina Steffens, die Tochter seines Geschäftspartners, zu vergewaltigen - er hatte sie beim Trampen mitgenommen und sich mit einer Gorillamaske verkleidet. Oder steckte Ninas Vater Rudolf unter der Maske? Täuschte er eine Vergewaltigung nur vor, um seiner Tochter fürs ausdrücklich verbotene Trampen einen heftigen Denkzettel zu verpassen?

SAT.1
