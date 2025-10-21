Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Willenlos

SAT.1Staffel 4Folge 718
Willenlos

Richter Alexander Hold

Folge 718: Willenlos

45 Min.Ab 12

1. Fall: Der 17-jährige Robert ist angeklagt, auf einer Party im Skilager pornografische Fotos von seiner stark betrunkenen Mitschülerin Lena gemacht und am schwarzen Brett der Schule aufgehängt zu haben. Nutzte er ihre Willenlosigkeit aus? 2. Fall: Die Angeklagte Karin soll die Bodylotion ihrer Schwester Neele vergiftet haben, um zu verhindern, dass sie nach Neuseeland auswandert und ihre große Liebe sucht.

