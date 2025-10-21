Zum Inhalt springenBarrierefrei
Polizist verschleppt

SAT.1Staffel 4Folge 721
45 Min.Ab 12

Der heutige Fall: Ex-Bankräuber Lutz soll den Polizisten Jens-Peter bewusstlos geschlagen, in eine Waldhütte verschleppt und außen an der Tür eine Selbstschussanlage angebracht haben, um den Polizisten damit zu töten. Sah Lutz in seinem Opfer den Schuldigen für seinen Autounfall, bei dem sein Gesicht verbrannt wurde?

