Richter Alexander Hold
Folge 725: Gefährliche Tollkirschen
45 Min.Ab 12
1. Fall: Beate Schneider sitzt heute schon den zweiten Tag auf der Anklagebank - sie soll daran Schuld haben, dass ihr Sohn an Tollkirschen gestorben ist... 2. Fall: Joachim Knoll soll versucht haben, seine Nachbarin Isabell zu vergewaltigen. Wollte er ihr Leben zerstören, weil sie mit einem Ausländer zusammen war, oder hat sie alles nur erfunden?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1