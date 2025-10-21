Richter Alexander Hold
Folge 728: Gefährliche Liebe
45 Min.Ab 12
Der rechtsradikale Ronny ist angeklagt, den Bulgaren Georgi in dessen Auto die Klippen hinabgestoßen zu haben. War purer Ausländerhass das Motiv oder steckt noch etwas ganz anderes hinter dem Anschlag? Und welche Rolle spielt Georgis Bruder Vladimir, dem das Tatfahrzeug gehörte?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1