SAT.1Staffel 4Folge 732
45 Min.Ab 12

Heinz soll seinen Geschäftspartner Karl mit Schlangengift ermordet haben. Wollte er verhindern, dass Karl seine illegalen Geschäfte mit Giftschlangen verrät? Oder wollte sich der Angestellte Sven für seine Kündigung rächen?

Richter Alexander Hold
SAT.1
