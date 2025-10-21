Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Tod auf dem Eis

SAT.1Staffel 4Folge 739
Tod auf dem Eis

Tod auf dem EisJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 739: Tod auf dem Eis

45 Min.Ab 12

Sebastian soll das ukrainische Au-Pair-Mädchen Irina auf der Eisbahn mit einem Schlittschuh erschlagen haben. Konnte er es nicht ertragen, dass Irina seine Gefühle nicht erwiderte? Wer ist der Unbekannte, mit dem die 18-Jährige vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr hatte? Hat er vielleicht mit dem Mord zu tun und war sogar Vater ihres ungeborenen Babys?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen