Richter Alexander Hold
Folge 740: Das verlorene Leben
46 Min.Ab 12
Die Prostituierte Liliane ist angeklagt, einem Freier die Pulsadern aufgeschnitten und ihn ausgeraubt zu haben - der Freier war ihr ehemaliger Chef Peter. Wollte sich Liliane dafür rächen, dass Peter sie vor Jahren auf die Straße gesetzt hatte und sie daraufhin ins Rotlichtmilieu abrutschte? Oder wollte seine Ehefrau seine Lebensversicherung und für ihren Geliebten frei sein?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1