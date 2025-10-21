Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Mit Schweißbrenner verbrannt

SAT.1Staffel 4Folge 741
Folge 741: Mit Schweißbrenner verbrannt

45 Min.Ab 12

1. Fall: Peter soll das Gesicht seines ehemaligen Freundes Thorsten mit einem Schweißbrenner verbrannt haben. Peter ist zeugungsunfähig, da sich seine Frau Nadja und er aber ein Kind wünschten, baten sie Thorsten, mit Nadja zu schlafen. Thorsten willigte ein, und Nadja wurde schwanger... 2. Fall: Tanja wird beschuldigt, den Roller ihres 16-jährigen Sohnes Udo nachts gestohlen zu haben. Als Udo versuchte, den Dieb aufzuhalten, soll Tanja ihn umgefahren und schwer verletzt haben...

