Richter Alexander Hold
Folge 741: Mit Schweißbrenner verbrannt
45 Min.Ab 12
1. Fall: Peter soll das Gesicht seines ehemaligen Freundes Thorsten mit einem Schweißbrenner verbrannt haben. Peter ist zeugungsunfähig, da sich seine Frau Nadja und er aber ein Kind wünschten, baten sie Thorsten, mit Nadja zu schlafen. Thorsten willigte ein, und Nadja wurde schwanger... 2. Fall: Tanja wird beschuldigt, den Roller ihres 16-jährigen Sohnes Udo nachts gestohlen zu haben. Als Udo versuchte, den Dieb aufzuhalten, soll Tanja ihn umgefahren und schwer verletzt haben...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1