Richter Alexander Hold
Folge 747: Der unfreiwillige Kokstrip
45 Min.Ab 12
Der 17-jährige Lehrling Kai soll seinem Chef Armin Kokain in den Energiedrink gemixt haben. Armin belästigte auf seinem Kokstrip Kunden und Mitarbeiter und rannte schließlich gegen eine Glastür. Wollte Kai ihm einen Denkzettel verpassen, weil er es satt hatte, immer samstags arbeiten zu müssen? Oder wurde Armin die Affäre mit der Kassiererin Vanessa zum Verhängnis?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
