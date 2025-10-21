Richter Alexander Hold
Folge 748: Offene Rechnung
45 Min.Ab 12
Arnd soll die Wirtin Kerstin in der Waschküche ihrer Pension mit einem Eisenfäustel erschlagen haben. Beging er die Tat, weil er das Zimmer nicht zahlen konnte und weil Kerstin herausgefunden hat, dass er wegen Vergewaltigung im Gefängnis war? Hatte er Angst, dass sie sein Geheimnis ausplaudern könnte? Oder hatte die ehemalige Klassenkameradin Frederike noch eine Rechnung mit der Toten offen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1