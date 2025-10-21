Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Abtreibungsfall

SAT.1Staffel 4Folge 749
Der Abtreibungsfall

Der Abtreibungsfall

Richter Alexander Hold

Folge 749: Der Abtreibungsfall

46 Min.Ab 12

1.Fall: Otto soll nachts die Leiter, die die Schülerin Gaby zum Wiedereinstieg ins Internat benutzte, angesägt und damit ihren Sturz verursacht haben - das Mädchen war schwanger und verlor ihr Baby. 2. Fall: Inga und Gerd Stemmer werden beschuldigt, während ihres Urlaubs ihre Musikanlage so programmiert zu haben, dass ihre Nachbarn Bettina und Florian immer nachts mit lautem Hundegebell beschallt wurden. Erst nach vier Tagen konnte der Lärm von der Polizei abgestellt werden.

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

