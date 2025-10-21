Richter Alexander Hold
Folge 751: Wer ist der Mörder
45 Min.Ab 12
Peter ist angeklagt, seine von ihm getrennt lebende Frau Manuela im Streit um Unterhaltszahlungen erwürgt zu haben. Ist er wirklich ein Mörder, dem es nur um Geld geht? Oder rastete Manuelas liebestoller Arbeitskollege Steffen aus, weil sie sich seinen Annäherungsversuchen widersetzte?
Richter Alexander Hold
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1