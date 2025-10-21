Richter Alexander Hold
Folge 753: Tod im Gerichtssaal - Teil 2
46 Min.Ab 12
Vergiftete Dirk seine Ex-Freundin Anja im Gerichtssaal, weil sie angeblich versucht hatte, ihn mit dem Auto zu überfahren? Oder wollte jemand verhindern, dass Anja über die Brandstiftung auspackt, für die sie vor fünf Jahren verurteilt wurde? Was steckt wirklich hinter dem heimtückischen Mordanschlag auf die junge Frau?
