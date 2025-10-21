Richter Alexander Hold
Folge 757: Schleier des Schweigens
45 Min.Ab 12
1. Fall: Muslima Shirin soll mit einer Burka verschleiert die Bar von Tamara überfallen haben, um mit dem Geld vor ihrem dominanten Ehemann fliehen zu können. Shirin behauptet jedoch, dass ihr jemand ihre Burka gestohlen und damit den Überfall begangen hat. 2. Fall: Lorenz wird beschuldigt, seinem Stiefsohn Ralf mit einem Bügeleisen ein Tattoo aus den Oberarm gebrannt zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1