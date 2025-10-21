Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 757
45 Min.Ab 12

1. Fall: Muslima Shirin soll mit einer Burka verschleiert die Bar von Tamara überfallen haben, um mit dem Geld vor ihrem dominanten Ehemann fliehen zu können. Shirin behauptet jedoch, dass ihr jemand ihre Burka gestohlen und damit den Überfall begangen hat. 2. Fall: Lorenz wird beschuldigt, seinem Stiefsohn Ralf mit einem Bügeleisen ein Tattoo aus den Oberarm gebrannt zu haben ...

SAT.1
