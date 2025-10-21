Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Liebesschwur

Staffel 4Folge 758
Liebesschwur

Richter Alexander Hold

Folge 758: Liebesschwur

45 Min.Ab 12

Julius soll den Immobilienmakler Gerd erschossen und seine Leiche versenkt haben. Erhoffte er sich durch den Mord freie Bahn bei seiner geliebten Emilie, der Ehefrau des Opfers? Der Angeklagte soll den Mord bereits gestanden haben, das Video liegt dem Gericht vor. Julius behauptet jedoch, das Video sei Teil eines teuflischen Plans...

Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

