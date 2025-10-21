Richter Alexander Hold
Folge 759: Der mysteriöse Raub
46 Min.Ab 12
Der Schlachter Dieter ist angeklagt, seinen kroatischen Kollegen Cedomir in der Zerlegehalle einer Schlachterei zwischen den Schweinen aufgehängt und ihm mit einem Permanent Marker "Dreckschwein" auf die Stirn geschrieben zu haben. Hasst er die osteuropäischen Niedriglohnarbeiter oder was steckt hinter dem Anschlag?
Richter Alexander Hold
