Richter Alexander Hold
Folge 761: Kuss des Todes - Teil 2
45 Min.Ab 12
Der Russe Ivan Kostow sitzt schon den zweiten Tag auf der Anklagebank. Er soll den Schönheitschirurgen Henning Kaiser per Genickschuss umgebracht haben. Während der bisherigen Verhandlung tauchte eine zweite Leiche auf, die einen ebenso auffälligen roten Kussmund auf der Wange hatte ... 2. Fall: Peer ist angeklagt, Li Chen-Jun, den Bruder seiner chinesischen Braut, in die Kühlkammer von dessen Wok-Imbiss gesperrt zu haben.
