Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Zyankali

SAT.1Staffel 4Folge 763
Zyankali

ZyankaliJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 763: Zyankali

45 Min.Ab 12

Hat Patrick seine Ehefrau Martina aus Eifersucht mit Zyankali vergiftet, weil sie sich in ihren Chef verliebt hat und ihn verlassen wollte? Oder stimmt es, dass Martina sich für ihren Ehemann statt für ihren Chef entschieden hat und der verlassene Geliebte zum Mörder wurde?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen