Richter Alexander Hold
Folge 768: Der Skorpion
45 Min.Ab 12
Leon ist angeklagt, seine Ehefrau Juliette, die sich mit ihrem Liebhaber nach Italien absetzen wollte, in einem Waldstück erschossen zu haben. War er rasend vor Eifersucht? Welche Rolle spielt sein Jugendfreund Martin? Wohin ist das Geld verschwunden, das Juliette vor der Flucht vom gemeinsamen Konto abgeräumt hat?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1