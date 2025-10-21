Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Skorpion

SAT.1Staffel 4Folge 768
Der Skorpion

Der SkorpionJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 768: Der Skorpion

45 Min.Ab 12

Leon ist angeklagt, seine Ehefrau Juliette, die sich mit ihrem Liebhaber nach Italien absetzen wollte, in einem Waldstück erschossen zu haben. War er rasend vor Eifersucht? Welche Rolle spielt sein Jugendfreund Martin? Wohin ist das Geld verschwunden, das Juliette vor der Flucht vom gemeinsamen Konto abgeräumt hat?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen