Richter Alexander Hold
Folge 771: Mann ohne Gewissen
45 Min.Ab 12
Die ehemalige Prostituierte Silvia soll versucht haben, ihren blinden und herzkranken Ehemann mit seinen Medikamenten umzubringen - er überlebte den Anschlag nur knapp. Wollte sie ihn töten, weil sie an sein Millionenerbe wollte?
