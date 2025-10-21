Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Tyrann

SAT.1Staffel 4Folge 773
Tyrann

TyrannJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 773: Tyrann

46 Min.Ab 12

1. Fall: Horst ist angeklagt, die Freundin seiner Frau Iris die Treppe eines Hochhauses hinunter gestoßen zu haben, weil sie Iris wieder einmal geraten hatte, ihn zu verlassen. Ist der gewalttätige Mann wirklich der Täter? 2. Fall: Lilly soll ihre eigene Entführung inszeniert haben, weil ihr Verlobter Richard die geplante Hochzeit aufgrund einer Autotuningmesse abgesagt hat. Wird sie immer noch von ihrem Peiniger verfolgt?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen