Richter Alexander Hold
Folge 774: Schuld und Vergebung
45 Min.Ab 12
Um an ein Millionenerbe zu gelangen, soll der falsche Krankenpfleger Klemens die querschnittsgelähmte Tänzerin Barbara mit einer Überdosis Schlaftabletten umgebracht haben - aber auch ihre Schwester Thea hatte ein Motiv, sie zu ermorden. Oder war Barbaras Mutter Veronika die Täterin, weil sie ihre einst hübsche und lebensfrohe Tochter nicht mehr so leiden sehen wollte?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
