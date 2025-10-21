Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Schuld und Vergebung

SAT.1Staffel 4Folge 774
Schuld und Vergebung

Schuld und VergebungJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 774: Schuld und Vergebung

45 Min.Ab 12

Um an ein Millionenerbe zu gelangen, soll der falsche Krankenpfleger Klemens die querschnittsgelähmte Tänzerin Barbara mit einer Überdosis Schlaftabletten umgebracht haben - aber auch ihre Schwester Thea hatte ein Motiv, sie zu ermorden. Oder war Barbaras Mutter Veronika die Täterin, weil sie ihre einst hübsche und lebensfrohe Tochter nicht mehr so leiden sehen wollte?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen