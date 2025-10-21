Richter Alexander Hold
Folge 775: Pflasterstein auf Porsche
45 Min.Ab 12
Die 45-jährige Witwe Anna ist angeklagt, von einer Autobahnbrücke einen Pflasterstein auf den heranrasenden Porsche ihres Ex-Freundes geworfen zu haben. Wollte sie sich an dem 20 Jahre jüngeren Mann rächen, weil er sie wegen einer anderen verlassen hat? Oder wollte der Restaurantbesitzer Leonardo seinen Vermieter aus dem Weg räumen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1