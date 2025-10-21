Richter Alexander Hold
Folge 779: Der Krimi-Autor
45 Min.Ab 12
Der heroinsüchtige Arno wird beschuldigt, die Apothekerin Ines während ihres nächtlichen Notdienstes überfallen und mit einer Dosis Methadon ermordet zu haben. Musste die Frau sterben, weil sie ihm ohne Rezept kein Methadon aushändigen wollte? Oder hat der Krimi-Autor Kai-Uwe, der die Apotheke wochenlang observierte, seine Vision vom perfekten Mord in die Tat umgesetzt?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1