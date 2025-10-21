Richter Alexander Hold
Folge 782: Bauer auf Abwegen
46 Min.Ab 12
Barbara ist angeklagt, ihren Ehemann mit einer Heugabel erstochen zu haben. Kurz zuvor hatten die Angeklagte und das gesamte Dorf erfahren, dass der Mann homosexuell ist und gern Frauenkleider trägt. Konnte die Angeklagte die Schmach nicht mehr ertragen und beseitigte ihn? Die Angeklagte behauptet, dass eigentlich sie selbst umgebracht werden sollte - von ihrer Nachbarin!
