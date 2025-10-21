Richter Alexander Hold
Folge 789: Das Schwiegermonster
45 Min.Ab 12
Angelika wird beschuldigt, ihre Schwiegermutter nachts gefesselt und geknebelt zu haben, um sie mit Dartpfeilen zu bewerfen. Hat die Angeklagte die ewigen Streitereien mit der Frau nicht mehr ertragen oder lebte ein anderes Familienmitglied seinen Hass auf die tyrannische Schwiegermutter aus?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1