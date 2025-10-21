Richter Alexander Hold
Folge 797: Survivaltraining
45 Min.Ab 12
1. Fall: Cecilia und ihre Schwester Lucy sollten in einem Survivaltraining zeigen, ob sie sich allein im Wald zurechtfinden. Cecilia wollte das Training frühzeitig abbrechen, ihre Schwester hingegen weitermachen. Hat Cecilia mit einem brennenden Holzscheit nach Lucy geworfen, um ihren Willen zu bekommen? 2. Fall: Die Telefonseelsorgerin Anna soll den arbeitslosen Kai nachts auf offener Straße überfallen haben. Schlug sie ihn nieder, weil sie dachte, er sei ein Frauenschläger?
