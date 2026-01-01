Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Tödliches Geld

SAT.1Staffel 4Folge 800
Tödliches Geld

Tödliches GeldJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 800: Tödliches Geld

46 Min.Ab 12

Christa soll ihre Affäre Thomas in dessen Restaurantküche mit einem Grillspieß niedergestochen haben. Dabei stürzte er mit dem Gesicht in eine heiße Bratpfanne. War Christa eifersüchtig, weil er sie nur benutzt hat, um an Geld zu kommen, oder hat Thomas Freundin Anke seinen Seitensprung gerächt?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen