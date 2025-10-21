Richter Alexander Hold
Folge 804: Schuldenhölle
45 Min.Ab 12
Paul wird beschuldigt, einen spielsüchtigen Schuldner im Hinterhof seines Clubs niedergestochen und in der Mülltonne versteckt zu haben. Hat er den säumigen Schuldner aus Frust umgebracht? Oder hat die Witwe die Demütigungen ihres Ehemannes nicht mehr ausgehalten?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1