Richter Alexander Hold
Folge 808: Rohrbombe in Schule
45 Min.Ab 12
1. Fall: Der 17-jährige Schüler Marc soll in der Garderobe seiner Schule eine Rohrbombe versteckt und gezündet haben - eine Schülerin wurde verletzt. Wollte jemand die Abschlussprüfung verhindern? 2. Fall: Ralph ist angeklagt, einer Krankenschwester in der Tiefgarage aufgelauert und von ihr Aufputschmittel verlangt zu haben. Wollte der Leukämiekranke damit seine Arbeitsleistung verbessern?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1