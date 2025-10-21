Mutter und Tochter auf der AnklagebankJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 812: Mutter und Tochter auf der Anklagebank
46 Min.Ab 12
Monika sitzt zusammen mit ihrer Tochter Simone auf der Anklagebank - sie sollen Monikas Ehemann vom Balkon der Schützenhalle in den Tod gestoßen haben. Wollte sie ihren ständig betrunkenen und aggressiven Gatten loswerden oder steckt Monikas verbissene Schwägerin dahinter?
