Richter Alexander Hold
Folge 814: Das Verbindungsfest
46 Min.Ab 12
Thorsten wird beschuldigt, seine Ex-Freundin Solveig aus dem Fenster geschubst zu haben. Musste sie sterben, weil sie zu viel über die Machenschaften der schlagenden Verbindung wusste, der Thorsten angehört? Oder hat sich Solveig selbst das Leben genommen, weil er keine Beziehung mehr wollte?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1