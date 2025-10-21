Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Das Verbindungsfest

SAT.1Staffel 4Folge 814
Das Verbindungsfest

Das VerbindungsfestJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 814: Das Verbindungsfest

46 Min.Ab 12

Thorsten wird beschuldigt, seine Ex-Freundin Solveig aus dem Fenster geschubst zu haben. Musste sie sterben, weil sie zu viel über die Machenschaften der schlagenden Verbindung wusste, der Thorsten angehört? Oder hat sich Solveig selbst das Leben genommen, weil er keine Beziehung mehr wollte?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen