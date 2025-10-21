Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 816
45 Min.Ab 12

Susanne wird beschuldigt, Felicitas, die neue Geliebte ihres Mannes Wolfram, mit der Gartenschere erstochen zu haben. Musste sie sterben, weil Wolfram sie heiraten wollte oder stach Felicitas' eifersüchtiger Ex-Freund zu?

