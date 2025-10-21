Richter Alexander Hold
Folge 818: Mord im Supermarkt
46 Min.Ab 12
Die Studentin Sonja wird beschuldigt, ihren Professor während eines Einkaufs im Supermarkt mit einer Giftspritze getötet zu haben. Führte der Professor ein Doppelleben? Oder hat die Angeklagte Recht mit ihrer Behauptung, dass der Professor sterben wollte und für den Mord seinen Assistenten Oliver beauftragt hat?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1